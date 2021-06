REDENÇÃO: MULHER É VÍTIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO APÓS ROUBO NA SUA RESIDÊNCIA

A vítima chegou em casa por volta das 00:00h tentativa de estupro ocorreu por volta das 03:00h. O bandido utilizou um cano para pegar a bolsa pela janela da residência, abriu o porta da casa e invadiu o quarto da vítima e estava armado com uma faca. A mulher estava com as 2 filhas na casa. O bandido tentou estuprá-la em outro cômodo da casa, a vítima entrou em luta corporal com bandido e conseguiu desarma-lo, em seguida desferiu golpes n bandido que fugiu pulando o muro. A mulher, que preferiu não se identificar, prestou boletim de ocorrência.

A polícia fez varreduras na área, mas até o momento não conseguiu localizar o agressor. Polícia Civil investiga o caso