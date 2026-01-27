PF deflagra operação contra extração e comércio ilegal de manganês

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (27/1), a Operação Nêmesis, visando combater crimes ambientais e a usurpação de bens minerais da União. A investigação apura um esquema de extração e a comercialização ilegal de manganês em larga escala na zona rural de Marabá, sudeste do Pará, com destino à China.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva nas cidades de Belém/PA, de Parauapebas/PA, de Goiânia/GO e de Belo Horizonte/MG. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal.

Durante as diligências, foram apreendidos um helicóptero, um carro, joias e outros bens de alto valor. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$ 24 milhões.

As investigações indicam que a organização criminosa extraía o minério clandestinamente e o comercializava utilizando notas fiscais “esquentadas” para viabilizar a exportação fraudulenta. O esquema movimentou valores milionários, envolvendo a atuação coordenada de mineradoras, intermediários logísticos e operadores financeiros.

A PF apurou ainda que os investigados mantinham uma estrutura para mascarar a origem ilícita do minério, burlando a fiscalização tributária e ambiental. A mineração ocorria em áreas sem título minerário válido e sem autorização dos órgãos competentes.

A Operação Nêmesis é um desdobramento de ações anteriores contra a mesma modalidade criminosa, como as Operações Dolos I e II, deflagradas ao longo de 2024. ( A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)