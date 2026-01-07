Moradores de Canaã dos Carajás terão desligamento programado na próxima terça-feira, 13 de janeiro

A Equatorial Pará investe constantemente em melhorias estruturais e expansão para garantir a continuidade, qualidade e segurança de seus serviços no estado. Na próxima terça-feira, dia 13 de janeiro, das 14h às 17h25, a distribuidora de energia vai realizar manutenção preventiva, por meio de desligamento programado, na rede elétrica que atende o bairro Jardim Europa II, no município de Canaã dos Carajás.

As principais atividades de manutenção envolvem substituições de postes e de componentes da rede; podas preventivas de árvores próximas à rede elétrica; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outras e exigem períodos e horários específicos para que sejam realizados.

O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa segue um cronograma pré-definido.

Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, João Pedro Gomes, “os desligamentos programados são fundamentais para manter a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia. Essas ações fazem parte do nosso compromisso de investir continuamente na melhoria da rede elétrica”, destacou João Pedro.

Segurança

A Equatorial Pará orienta aos clientes que não realizem quaisquer serviços na rede elétrica durante o período de desligamento, pois a energia pode voltar antes do horário previsto. Além disso, recomenda-se o desligamento do disjuntor geral durante a manutenção, a fim de evitar possíveis imprevistos.

Em caso de dúvidas ou emergências, os clientes podem acessar a programação completa de desligamentos programados pelo https://pa.equatorialenergia.com.br/desligamento-programado/ ou entrar em contato pelos canais oficiais da Equatorial Pará, como a Central 0800 091 0196, site www.equatorialenergia.com.br, ou pelo WhatsApp (91) 3217-8200.

Confira os locais e horário do desligamento:

Dia: 13 de janeiro (terça-feira)

Horário: 14h às 17h25

Bairro: Jardim Europa II

Avenidas C, D e Dos Ipês;

Avenidas E, Antônio Benedito Almeida e São João, entre as ruas B10 e VP14;

Ruas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15 e C16;

Rua B18, entre as ruas B10 e VP14. ( A Notícia Portal com informações da Equatorial Energia Pará/ Foto: Divulgação)