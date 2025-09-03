Cidades do Pará brilham na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo

O Pará conquistou o vice-campeonato na Copa Norte e a quarta colocação geral na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada, realizada entre os dias 29 e 31 de agosto de 2025, em Rio Branco, no Acre. A delegação paraense contou com 41 atletas de diversas regiões do Estado, com representantes de Belém, Ananindeua, Marabá, Altamira, Parauapebas, Bragança e Xinguara, todos com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Na Copa Norte e Nordeste, os ciclistas paraenses subiram ao pódio 15 vezes, conquistando cinco medalhas de ouro, duas de prata e oito de bronze, resultado que garantiu o 4º lugar geral no quadro de medalhas. Já na Copa Norte, disputada de forma integrada ao evento, o Pará foi ainda mais longe: assegurou 34 medalhas (nove de ouro, dez de prata e 15 de bronze), conquistando o vice-campeonato geral.

A competição reuniu cerca de 450 ciclistas de 16 Estados, em um percurso de 4,6 km montado na Avenida Amadeo Barbosa, sob forte calor, com temperaturas que chegaram a 44ºC.

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, comemorou o resultado: “Estamos felizes pelo grande desempenho desses atletas que representaram muito bem as cores do nosso Estado. O Governo do Pará, por meio da Seel, vai continuar investindo cada vez mais nesses talentos, porque esporte é saúde e alegria”, destacou.

O presidente da Federação Paraense de Ciclismo, Kaiser Alessandro, reforçou o esforço coletivo para montar a delegação. “Conseguimos reunir atletas de várias cidades, como Belém, Ananindeua, Marabá, Altamira, Parauapebas, Bragança e Xinguara, formando uma equipe competitiva. O apoio da Seel foi fundamental para alcançarmos esse resultado expressivo”, afirmou.

Com o título de vice-campeão na Copa Norte e a quarta colocação na Copa Norte e Nordeste, o Pará se consolida como uma das potências emergentes do ciclismo regional e já projeta novos desafios em competições nacionais. (A Notícia Portal com informações de Texto: Pedro Moraes, estagiário, sob supervisão de Jessé Lima, coordenador de comunicação da Seel./ Fotos: Divulgação)