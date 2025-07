Polícia Militar recupera motocicleta furtada e é devolvida ao proprietário

Durante patrulhamento da Operação Saturação em Tucumã, no sul do Pará, a Polícia Militar localizou e restituiu uma motocicleta furtada. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (10), por volta das 8h30, e foi coordenada pelo 86º Pelotão, subordinado ao 36º BPM, com apoio do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

A guarnição da VTR 3610, composta pelo 1º sargento V. Cardoso e o soldado Antunes, foi acionada via NIOP após denúncia de que uma moto estaria aparentemente abandonada nas proximidades do Bar Night Drinks, na Avenida do Ouro.

No local, os policiais encontraram a motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha, placa QEI-4192, e realizaram vistoria no veículo. Em consulta inicial ao sistema Inforseg, não constava registro de furto ou roubo. No entanto, após checagem com o grupo de informações internas do batalhão, foi confirmado que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior, na cidade de São Félix do Xingu.

A equipe então entrou em contato com o proprietário, Alberto Rodrigues de Oliveira, que apresentou a documentação e recebeu o veículo de volta, após assinatura do termo de entrega. A Polícia Militar reforça a importância da população repassar informações e continua atuando firmemente no combate à criminalidade na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações PMPA/ Foto: Divulgação)