PM apreende jovem sem CNH após fuga em alta velocidade em São Félix do Xingu

25/09/2025
Segundo informações do 36º Batalhão, a ação ocorreu durante a Operação Saturação. Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor preta e placa NJU1A17, em atitude suspeita.

A Polícia Militar apreendeu um jovem de 19 anos na noite desta quarta-feira (24), em São Félix do Xingu, após ele fugir de uma abordagem policial e dirigir de forma perigosa pelas ruas da cidade.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor acelerou o veículo, trafegando em alta velocidade e na contramão, colocando em risco a própria vida e a de terceiros. A perseguição terminou na Avenida Antônio Marques Ribeiro, quando o motociclista perdeu o controle e caiu.

Ele foi identificado como Guilherme Feitosa Guida, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O jovem e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde o caso foi registrado. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

