RIO MARIA: Precariedade na saúde pública provoca audiência pública na Câmara municipal

A Câmara Municipal de Rio Maria através da Comissão de Saúde, que é formada pelos vereadores: presidente – Iran Araújo ‘Professor Iran’ (PC do B), secretário – Ugledson Lima ‘Guega, (Republicanos) e Lúcia Veloso (PSD), vai realizar hoje, nesta quarta-feira (14), uma Audiência Pública para discutir reclamações na saúde pública do município.

Segundo os vereadores a população tem denunciado a precariedade no setor na saúde pública, reclamando a falta de medicamentos, médicos, exames e atendimento especializados.

Os vereadores denunciam que em abordagem feita por uma equipe de vereadores recentemente constatou que naquele momento não existiam, nenhum médico no hospital e como também nos postos de saúde, exceto no setor Remor, aonde um profissional estava atendendo e naquele momento foi direcionado para que o mesmo fosse prestar serviço no Hospital Municipal aonde necessitava da presença de médico.

Do dia 1º de janeiro a 30 de maio 2023, Rio Maria recebeu 2.367.238,78 do Ministério da Saúde. Ainda faz parte da receita destinada para a saúde, o percentual que é obrigatório ser feito pelo prefeito, oriundos da arrecadação própria do município.

Nos primeiro 5 meses do ano de 2023, a prefeitura de Rio Maria já recebeu R$ 28.792.040,68 da Fundação Nacional de Saúde (FNS) do governo Federal, deste valor não estão inclusos outras receitas de arrecadação municipal: Imposto Territorial Rural – ITR, Imposto Terririal Urbano – IPTU e Alvarás de funcionamento comercial.