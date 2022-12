Pará: Homem é preso após agredir e tentar queimar mulher viva em Tailândia

Um homem, identificado como Francisco Marinaldo dos Santos de Oliveira, foi preso em flagrante, acusado de agredir a companheira, jogar gasolina e tentar atear fogo no corpo da mulher. O caso ocorreu na última terça-feira (29), em Tailândia, nordeste do Pará. As informações são do Portal Tailândia.

Após receber uma denúncia anônima de que havia uma mulher sendo agredida no endereço, guarnições do 45º Batalhão de Polícia Militar foram enviadas ao local e encontraram a vítima machucada e “banhada” de gasolina. A investigação acredita que Francisco estava prestes a atear fogo nela.

O acusado foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Marinaldo deve ser enquadrado na lei Maria da Penha.

Fonte: O Liberal