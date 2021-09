PARÁ: Caminhoneiros seguem com bloqueios nas estradas

Caminhoneiros seguem com bloqueios parciais em ao menos três pontos importantes do Pará. A categoria vem promovendo manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) desde a última segunda-feira (6) pelo país. O Pará se uniu as manifestações na noite de quarta (8).

Na maior parte das estradas afetadas, os caminhoneiros restringem apenas a passagem de veículos de carga.

As interdições realizadas pela categoria acontecem no município de Paragominas, nordeste paraense, no KM 165, da rodovia BR-010, conhecida como Belém-Brasília e que liga a região Norte à região Centro-Oeste. Em ambos os sentidos, as vias estão bloqueadas parcialmente. Na manhã desta quinta (9) teve início ao bloqueio para todos os veículos de carga, exceto carga viva. Os demais tipos de veículos seguem com fluxo liberado.

Ainda em Paragominas, caminhoneiros bloqueiam a BR 010 em protesto contra o não recebimento de uma comissão dos trabalhadores pelo Senado Federal. Eles queriam tratar com parlamentares assuntos como frete e combustível.

Em Santa Maria do Pará, o trecho do km 353 da rodovia BR-010, continua bloqueado em ambos os sentidos, de modo parcial. O trânsito está liberado apenas para carros de pequeno porte, coletivos, carga viva, perecível, medicamentos e veículos de emergência, segundo os manifestantes.

Em Benevides o bloqueio acontece no km 24, próximo ao posto Marajó na BR-316. Em ambos os sentidos, a via segue interditada de modo parcial. As 05h30 desta manhã os caminhões ficaram encostados na faixa direita, enquanto a faixa da esquerda foi liberada para passagem de veículos pequenos, cargas perecíveis, ambulância, medicamentos, etc.

O engarrafamento de caminhões está em aproximadamente 2 km. Já as 6h desta manhã houve um bloqueio total, com liberação do fluxo a cada 30 minutos, exceto ambulância que permanecerá com trânsito livre. (Informações DOL)