Operador de máquina morre eletrocutado e caminhão-tanque tomba na BR-158, em Santa Maria das Barreiras

O município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará, registrou dois graves acidentes na manhã desta terça-feira (28). Em um deles, o operador de uma máquina agrícola morreu carbonizado.

O acidente aconteceu em uma fazenda, no Distrito Casa de Tábua. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava manobrando uma máquina pulverizadora, quando uma parte do veículo tocou na rede de alta tensão, provocando a descarga elétrica que a atingiu. O operador morreu no local.

Também pela manhã, um caminhão-tanque carregado de combustível tombou na Rodovia BR 158, próximo da Agrovila. Apesar da gravidade do acidente, devido ao risco de explosão, o motorista conseguiu sair do veículo e teve apenas ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, fazendo a orientação do trânsito, até a retirada do veículo da pista. De acordo com a PRF, devido estar chovendo muito na região, os riscos de acidente aumentam e os motoristas precisam estar atentos, principalmente os condutores de carga pesada.

(Com informações: Blog Zé Dudu)