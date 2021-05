OESTE DO PARÁ: AERONAVE CAI EM GARIMPO NO PARÁ E DEIXA TRÊS MORTOS

Segundo informações preliminares de testemunhas, quatro pessoas teriam morrido no acidente, incluindo o piloto, mas a Polícia local e as autoridades de segurança ainda estão confirmando a informação.

Segundo testemunhas, o piloto estava fazendo voos rasantes com outras três pessoas na aeronave, até que perdeu o controle e o avião acabou explodindo em área de pasto do garimpo São Raimundo. O local fica distante trinta minutos da sede do município de Novo Progresso.