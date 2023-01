O presidente Lula escolheu Belém para sediar a COP 30, em 2025

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta quarta-feira (11), em Brasília, o governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho, informou que a capital paraense, Belém, é a cidade brasileira escolhida como candidata oficial do país para sediar uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em 2025.

“O presidente acaba de anunciar que Belém é a cidade escolhida pelo Brasil para sediar a COP e já encaminhou para o Itamaraty a oficialização de que o Brasil reforça a sua candidatura e Belém é a cidade escolhida para sediar a COP 30, em 2025, representando um momento histórico em que a Amazônia estará a receber o maior evento de discussão climática do mundo”, informou Helder Barbalho em coletiva de imprensa após a reunião com o presidente.

Em vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto, ao lado do governador Helder Barbalho, o presidente Lula afirma que a escolha por Belém faz parte de um comprometimento realizado durante a última edição da COP.

“Estou com o companheiro Helder parabenizando pelos 407 anos que a cidade de Belém completa amanhã (12) e dando uma boa notícia que o Itamaraty formalizou a cidade de Belém como candidata à disputa para realizar a COP 30. Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP 27, que a COP 30 poderia ser realizada no Brasil. Espero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP”, anunciou Lula.

Articulações para Belém sediar uma edição da COP foram iniciadas pelo governador Helder Barbalho ainda na última edição do evento, em Sharm El Sheikh, no Egito. Na oportunidade, além de convidar Lula para integrar a comitiva dos Estados da Amazônia Legal, durante o evento, foi entregue uma carta pública em nome dos governadores da Amazônia Legal pleiteando que Lula articulasse com a ONU a realização de uma edição da COP no Brasil, em especial na região amazônica.

Desenvolvimento sustentável – O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado por nove estados, que ocupam 59% do território brasileiro e abrigam mais de 29,3 milhões de pessoas.

O Consórcio tem a missão de acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais. Seu objetivo é ser referência global em articulação, estratégia e governança, para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável até 2030.

