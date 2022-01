Covid-19: Governo do Pará vai disponibilizar 160 mil doses de CoronaVac para vacinar crianças

O governo do Pará anunciou nesta sexta-feira (21) que vai disponibilizar 160 mil doses da Coronavac para imunização pediátrica contra a Covid-19, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso da vacina do Butantan em crianças e adolescentes entre seis e 17 anos.

Segundo o governador Helder Barbalho (MDB), em uma rede social, a distribuição das doses para as cidades paraenses será imediata, usando doses da Coronavac que já estavam em estoque, visto que o esquema vacinal de crianças e adultos com essa vacina é o mesmo: duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias.

“O Estado do Pará vai aproveitar disto [da liberação da Coronavac pela Anvisa], já que tem vacina disponível, para imediatamente disponibilizar 160 mil doses de vacinas para todos os 144 municípios para as crianças de 11 a 6 anos de idade”, disse Helder.

Desde sexta-feira passada (14), o Pará recebeu pouco mais de 124 mil doses da Pfizer destinadas à imunização de crianças entre 5 e 11 anos, em duas remessas.

A intenção, com a Coronavac, é ampliar e agilizar a imunização infantil no estado. “Vamos poder acelerar, agilizar para que todas crianças com essa faixa de idade possam receber esta vacina, com isso se proteger, se imunizar”, informou o governador.