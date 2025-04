Banco do Brasil lança edital de R$ 120 milhões para projetos culturais

O Banco do Brasil vai investir R$ 120 milhões em projetos culturais entre 2026 e 2027, um aumento de 20% em relação ao edital anterior. Os recursos vão financiar iniciativas para a programação dos Centros Culturais Banco do Brasil (CCBB), que agora incluem Salvador, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

O edital foi lançado nesta terça-feira (8) e conta com apoio do Ministério da Cultura. Segundo a ministra Margareth Menezes, a proposta busca ampliar o alcance da Lei Rouanet e fortalecer a economia criativa em todas as regiões do país.

Além do patrocínio, o BB oferecerá cursos presenciais de capacitação para produtores culturais, com orientações sobre como estruturar e inscrever projetos. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, destacou que o foco é democratizar o acesso e valorizar a diversidade cultural brasileira.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de maio no site do BB, por pessoas físicas ou jurídicas. Podem concorrer projetos nas áreas de artes cênicas, música, cinema, exposições e educação, com realização em uma ou mais unidades do CCBB. A divulgação dos resultados está prevista para o último trimestre de 2025. (A Notícia Portal/ Letícia Corrêa- Fonte: Agência Brasil)