Ourilândia do Norte: Mulher é presa com drogas ao desembarcar de ônibus

Na tarde de terça-feira (5), Bruna Luana Gomes Paiva foi detida em flagrante por tráfico de drogas ao desembarcar de um ônibus interestadual na cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. A prisão ocorreu após a Polícia Militar do 36º Batalhão Alto Xingu receber uma denúncia anônima, indicando que a suspeita estava transportando entorpecentes de Belém para Ourilândia do Norte em um ônibus de uma empresa específica.

Uma equipe da Polícia Militar montou uma campana e acompanhou o ônibus até o Terminal Rodoviário da cidade. Por volta das 17h40, o veículo foi avistado entrando na cidade, momento em que os policiais realizaram a abordagem. Ao desembarcar, Bruna Luana foi questionada sobre o entorpecente, revelando que estava escondido dentro de uma mala no bagageiro do ônibus.

Durante a revista da bagagem da acusada, os policiais encontraram 91 gramas de maconha, 19 gramas de crack e 18 gramas de cocaína. Bruna Luana confessou aos militares que saiu de Belém com o objetivo de comercializar as drogas em Ourilândia do Norte.

Em decorrência do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com o material ilícito, até a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi autuada conforme o artigo 33 da Lei de tráfico de drogas. (Aa Notícia Portal com informações de Luiz Pereira)