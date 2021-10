Helder propõe congelar arrecadação de ICMS sobre combustíveis

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), isentou os governadores de responsabilidade nos sucessivos aumentos de preços nos combustíveis. O litro da gasolina já chega a R$ 7 para os consumidores em parte do Brasil.

Na próxima semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deve se encontrar com os governadores para debater o projeto de lei que estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Pacheco prometeu avaliar a participação de representantes da Petrobras na discussão.

Em entrevista ao programa Canal Livre deste domingo, 24, Helder apontou o encontro como um sinal da “boa vontade dos governadores” a respeito do tema.

“Nenhum estado do Brasil aumentou imposto sobre combustível. Em nenhuma das 27 unidades da federação. E o que se vê, semanalmente, é o combustível aumentando seu valor”, disse o governador paraense, que vê a crise política e o preço do combustível vinculado ao dólar com os principais motivos para as altas.

“Nós estamos propondo, juntos ao presidente do Congresso, que, nos próximos 90 dias, haja um congelamento do valor absoluto, do valor real, do que é arrecadado de ICMS em todo os estados, independente da variação do preço do combustível, para que, a partir daí possa se experimentar esse modelo e debater uma solução que possa dar a cota de contribuição que todos devem ceder, para diminuir o preço do combustível no nosso país”, explicou o governador, que espera a presença da estatal na discussão dos preços.

“Acho muito importante chamar a Petrobras para um debate transparente a respeito da formulação dos preços para que a sociedade possa saber”, acrescentou.

(Com informações Roma News)