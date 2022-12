SANTANA DO ARAGUAIA: homem suspeito de atuar no mundo do tráfico é preso.

Uma ação da Polícia Militar da cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará, prendeu um homem, acusado de atuar no mundo do tráfico de drogas. A ação policial que resultou na prisão do traficante aconteceu na manhã do domingo (11/12).

O elemento foi avistado em atitude suspeita pilotando uma motocicleta. Ao ver a aproximação da viatura, o suspeito ainda tentou fugir, mas acabou preso.

Ao ser feita a revista pessoal no acusado, os policiais encontraram uma porção do produto entorpecente conhecido como maconha e dinheiro fracionado.

O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Blog do Luiz Pereira.