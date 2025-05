Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas durante operação em Sapucaia

Uma operação da Polícia Militar do Pará resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no município de Sapucaia, no final da tarde desta quarta-feira (21). A ação foi realizada por policiais do 85° Pelotão Destacado do 17° BPM durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição formada pelo 3º sargento Sousa, cabo Joaquim e soldado Carvalho recebeu uma denúncia anônima informando que em uma residência localizada na esquina da Rua Pau Brasil com a Rua Girassol, no Setor Sossego, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram três indivíduos próximos à casa denunciada. Um deles, identificado como Josafá Silva Custódio, tentou sair do local em uma motocicleta. Ele foi abordado e, durante revista pessoal, foram encontradas duas porções de uma substância semelhante ao crack. Questionado, Josafá confessou que a droga era para consumo próprio e que havia comprado cada porção por R$ 20,00 com um homem conhecido como “Pedrão”, na mesma residência alvo da denúncia. Ele também afirmou que a motocicleta usada por ele pertencia ao mesmo suspeito.

Com base nas informações obtidas, a guarnição retornou ao endereço por volta das 17h40. No local, o suspeito identificado como Pedro Barbosa dos Santos resistiu à abordagem e precisou ser algemado. Durante a ação, dois cães de grande porte (aparentemente da raça Pitbull) avançaram contra um dos policiais, que efetuou um disparo de advertência, sem ferir os animais.

Durante a revista na casa, foram apreendidos diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, incluindo:

• 04 porções e 03 cigarros de substância semelhante à maconha

• 04 porções de crack

• 03 porções de cocaína

• 11 mudas e uma porção de sementes de planta semelhante à Cannabis sativa

• 05 celulares

• 06 munições intactas calibre .22

• Embalagens utilizadas para fracionamento de drogas

• R$ 1.575,00 em espécie

• Equipamentos diversos e objetos cortantes

Além do acusado, um homem identificado como Neudimar Morais Bueno foi conduzido como testemunha, pois se encontrava na residência no momento da abordagem. Todos os envolvidos, bem como os materiais apreendidos, foram apresentados na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Sapucaia, onde o caso foi registrado e está sob responsabilidade do investigador Albuquerque.

Pedro Barbosa já possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, segundo registros anteriores e relatos da comunidade local. A operação seguiu até a manhã desta quinta-feira (22), com ações ostensivas e preventivas em diversos bairros da cidade. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Polícia Militar)