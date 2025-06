Funcionário é detido em Xinguara após agredir irmão e ameaçar colegas de trabalho

Um homem foi detido na manhã de sábado (21) após se envolver em um conflito familiar e ameaçar colegas dentro do ambiente de trabalho em Xinguara, sudeste do Pará. O caso foi registrado durante a Operação Saturação, realizada pelo 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

De acordo com o relatório policial, por volta de 10h05, a guarnição da viatura 1715 composta pelo aspirante a oficial Brandão, o 3º sargento Andrade e o cabo Monteiro foi acionada pelo senhor Wesley Queiroz de Medeiros, proprietário da empresa Medeiros Marcenaria, situada na Rua Brasil, no centro da cidade.

Segundo o relato, um de seus funcionários, identificado como Felipe Barros da Silva, teria agredido fisicamente o próprio irmão, Élcio Carlos Brito da Silva, além de ameaçar outro colaborador, César Adriano da Silva, causando pânico no local de trabalho.

A equipe policial se deslocou rapidamente ao endereço indicado e localizou o acusado na frente de uma sorveteria próxima. Após abordagem e revista pessoal, Felipe Barros foi detido e conduzido, junto com as partes envolvidas, para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde o caso foi apresentado ao investigador Leandro e ao delegado de plantão, Marcondes, para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar reforça que a atuação rápida é fundamental para conter conflitos e garantir a segurança da comunidade. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)