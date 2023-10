Concurso PM Pará: edital com 4400 vagas é retificado. Veja!

A Polícia Militar do Pará e a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) retificaram o edital do concurso PM PA, com 4.400 vagas. As principais mudanças foram no cronograma, com alterações em algumas datas das etapas complementares.

As retificações afetam ambos os editais, ou seja, para soldados e oficiais. Com a retificação, as novas datas passam a ser:

Mudanças no edital de soldado:

Investigação de antecedentes pessoais (preenchimento da FIP e envio de documentos) – 5 a 16 de fevereiro de 2024

Realização da avaliação de saúde (avaliação clínica) – 25 e 26 de maio e 1º e 2 de junho de 2024

Mudanças no edital de oficial:

Investigação de antecedentes pessoais (preenchimento da FIP e envio de documentos) – 26 de fevereiro a 5 de março de 2024

Também foram feitas alterações em exercícios do Teste de Aptidão Física (TAF), além de requisitos para matrícula no Curso de Formação da Polícia Militar do Pará.

Acesse aqui a retificação completa disponibilizada no site do Cebraspe, o organizador.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas e ficarão disponíveis até as 18h do dia 13 de outubro (oficial) e 17 de outubro (soldado).

Para concorrer, é preciso realizar o cadastro, imprimir o boleto e quitar a taxa, no valor de: R$109,22 para soldado; e R$127 para oficial.

O valor poderá ser quitado até o dia 1º de novembro, para o cargo de oficial, ou até 6 de novembro, para o soldado, por meio do Guia de Recolhimento da União (GRU).

O edital do concurso PM PA trouxe uma oferta de 4.400 vagas, sendo 4 mil para soldado (praças) e 400 para oficiais, com oportunidades em ambos os sexos.

Para ingressar na carreira de soldado, o candidato deve ter nível médio completo. Das 4 mil vagas, 3.200 são para homens e 800 para mulheres.

Quanto ao salário, durante o Curso de Formação de Praças (CFP), o aluno receberá R$1.320,03. Após a conclusão, passará a ter ganhos de R$4.923,71, além do auxílio-alimentação, cujo valor não foi informado.

Já para a carreira de oficial, é preciso diploma de nível superior no curso de bacharel em Direito. Das 400 vagas ofertadas, 320 são para o sexo masculino e 80 para o sexo feminino.

Durante o curso de formação, o aluno oficial receberá uma remuneração de R$5.728,08. Após o curso, passará a ser de R$5.896,56, além do auxílio-alimentação, cujo valor não foi informado.

Para ambos os cargos é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, além de idade entre 18 e 30 anos. Também é preciso ter altura mínima de 1,60m, se homem, e de 1,55m, se mulher.

A jornada de trabalho será com regime de trabalho policial e de dedicação integral exclusiva, por sistema de escala de serviço. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)