SAÚDE DE REDENÇÃO É 4º LUGAR NO RANKING ESTADUAL DO “PREVINE BRASIL

A Prefeitura de Redenção por meio da Secretaria de Saúde avançou no índice de avaliação do Programa Previne Brasil, saindo do 36º lugar e alcançando a 4ª colocação no ranking estadual, com um aproveitamento de 93,4%. Esses indicadores de desempenho são responsáveis por avaliar a qualidade no atendimento da Atenção Primária à Saúde (APS) prestado à população.

O Programa Previne Brasil é uma iniciativa do Ministério da Saúde que foi instituído pela Portaria 2.979/2019 e tem como objetivo fortalecer a atenção primária, ampliar a cobertura de serviços e melhorar a qualidade da atenção à saúde. Dentre os indicadores que norteiam o programa são monitoradas as consultas pré-natais, pré-natal odontológico, coleta de exame Papanicolau, vacinação de menores de 1 ano e atenção à saúde de pacientes hipertensos e diabéticos.

Esses indicadores irão refletir em maior alcance orçamentário e, com isso, garantindo cada vez mais melhorias e qualidade aos atendimentos na Rede de Atenção Primária. “Esta é mais uma conquista para a saúde de Redenção. Uma prova de que estamos trabalhando na direção certa. Agradecemos ao Prefeito Marcelo Borges pelo apoio”, destacou a diretora da APS, Enfª Laís Borges.

Vale ressaltar que o Estado do Pará possui 144 municípios, o que reflete o compromisso de uma gestão transparente e responsável que está transformando o município.

Fonte: Ascom/Secretaria de Saúde)