Moraes manda transferir Bolsonaro para a Papuda

Transferência ocorre após decisão do STF que determinou o início do cumprimento da pena de 27 anos e três meses de prisão pelo ex-presidente

15/01/2026

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira, 15, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Complexo da Papuda, no Distrito Federal.

Bolsonaro estava custodiado na Polícia Federal, em Brasília, desde o dia 22 de novembro, após prisão preventiva decretada no âmbito do inquérito que apura a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Três dias depois da detenção, Moraes declarou o trânsito em julgado da ação penal relacionada à suposta tentativa de golpe de Estado e determinou o início imediato do cumprimento da pena, fixada em 27 anos e três meses de prisão.

A decisão estabelece a transferência do ex-presidente para unidade do sistema penitenciário do Distrito Federal, onde deverá cumprir a pena imposta pela Justiça. O caso segue sob a relatoria de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.

