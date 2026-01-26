Água Azul do Norte

Suspeito de feminicídio morre após colisão durante fuga na BR-155, no sul do Pará

Um homem suspeito de cometer um feminicídio morreu na tarde deste domingo (25) após se envolver em um grave acidente de trânsito durante uma tentativa de fuga, na BR-155, no sul do Pará.

26/01/2026

A ocorrência foi registrada durante serviço extraordinário com atuação em todo o Distrito Rio Vermelho, no período das 7h do dia 25 até 7h do dia 26 de janeiro de 2026.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria ocorrido por volta das 12h15, na Vila Jussara, localizada no distrito de Água Azul do Norte, área que não conta com policiamento fixo. O principal suspeito foi identificado como Dorival José, que teria fugido do local em um veículo Fiat Palio branco, de placa QEW-3170.

Após serem informados sobre o caso, policiais do 118º Posto Policial Destacado (PPD), que atuam no Distrito Rio Vermelho, município de Xinguara, localizaram o veículo suspeito ao passar pela região, distante cerca de 90 quilômetros do local do crime.

A guarnição iniciou o acompanhamento e realizou diversas tentativas de abordagem, utilizando sinais sonoros e luminosos, além de buzina, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e seguiu em fuga no sentido do município de Eldorado dos Carajás.

Durante a perseguição, a aproximadamente 3 quilômetros do Distrito Rio Vermelho, o suspeito teria jogado o veículo contra um caminhão Randon, de cor preta e placa AXS-8829, que trafegava no sentido contrário e era conduzido por Edmar da Silva. Com o impacto, o carro foi arremessado contra a viatura da Polícia Militar, identificada como VTR 1711, provocando uma colisão.

O suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista do caminhão e os policiais envolvidos não tiveram ferimentos graves informados até o momento.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos legais, incluindo a perícia e a investigação completa do caso, tanto em relação ao feminicídio quanto ao acidente de trânsito.

A ocorrência foi registrada durante serviço extraordinário com atuação em todo o Distrito Rio Vermelho, no período das 7h do dia 25 até 7h do dia 26 de janeiro de 2026. O caso segue sob investigação. ( A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos Divulgação)

26/01/2026

