Programa do governo para combater facções criminosas deve ser lançado nesta segunda (2)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve lançar, nesta segunda-feira (2), o Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas. O plano é lançado em meio à onda de violência na Bahia e à crise na segurança pública no Rio de Janeiro.

De acordo com integrantes do governo, o projeto é para todo o território nacional e terá ações de combate à criminalidade em portos e aeroportos.

Participam do programa a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Justiça e Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, além de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Apesar do lançamento ocorrer em meio ao agravamento da crise de segurança na Bahia e no Rio de Janeiro, a medida já havia sido discutida anteriormente pelo Ministério da Justiça. Integrantes da pasta dizem que o plano está sendo preparado há quatro meses.

As diretrizes do programa devem ser detalhadas em uma coletiva de imprensa do ministro da Justiça, Flávio Dino, nesta segunda-feira.

Na Bahia, a onda de violência já resultou na morte de ao menos 64 pessoas no mês de setembro durante operações policiais. (A Notícia Portal/ CNN BRASIL)