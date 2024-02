FLORESTA DO ARAGUAIA: Policia Federal prendeu homem acusado de vender imagens de abuso sexual infanto-juvenil.

Um homem que ainda não teve o seu nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal na operação ‘Hansel und Gretel, na manhã desta quarta-feira (31) em Floresta do Araguaia – sudeste do Pará, acusado de fazer parte de uma rede de venda online de imagens de abuso infanto-juvenil na internet. O acusado foi preso em flagrante, a polícia encontrou em seu celular as provas do crime.

O acusado foi preso enquanto estava na casa de seu pai em uma chácara vizinha a cidade. O pai do acusado, que não teve seu nome divulgado, também acabou sendo preso por posse ilegal de arma, um revolver calibre 38. A PF entregou o pai do acusado a Polícia Civil que arbitrou fiança lhe concedendo o direito de responder ao processo em liberdade. Já o filho acusado de pedofilia virtual foi levado para o Departamento de Polícia Federal em Redenção, onde se encontrava até o fechamento desta edição.

O homem preso por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responde em liberdade, pai do acusado de pedofilia, segundo apurado pelo A Notícia Portal, é conhecido na cidade como ‘Mineirinho’ e trabalha na casa da prefeita Majorry como atendente de portão e muitas vezes ele acompanha a prefeita em momentos que ela sai as ruas (guarda-costas).

REPERCUSSÃO: A presença das viaturas da Polícia Federal na cidade de Floresta do Araguaia logo pela manhã, movimentou os grupos de Whatsapp e redes sociais e o fato ganhou mais repercussão, quando fontes afirmaram que o ex-deputado Alex Santiago, esposo da prefeita Majorry Santiago; o pai da prefeita, Pastor Benedito e a própria prefeita teriam sido vistos na porta da delegacia logo após a prisão de Mineirinho e seu filho. Todos queriam saber o porquê da operação e principalmente acerca das presenças das pessoas acima citadas na porta da delegacia.

CONTRADITÓRIO: O A Notícia Portal conversou por telefone com o ex-deputado Alex Santiago, ele negou que esteve na delegacia e afirmou que apenas parou na porta para cumprimentar pessoas que estavam no local. Alex também afirmou que o seu sogro, Pai da prefeita Majorry também esteve juntamente com ele na porta da delegacia, “Nós só paramos um pouquinho para cumprimentar umas pessoas, nem desci do carro”, disse Alex.

Não foi possível falar com a prefeita Majorry, porém o seu esposo Alex negou que ela também tivesse ido à delegacia. Alex disse ainda que não estava ali para interceder por ninguém. O ex-deputado disse que ‘Mineirinho’ é servidor público da prefeitura e não sabe informar em que função ele trabalha. O Ex-deputado também negou que Mineirinho trabalhasse como porteiro e guarda costa da prefeita. (Notícia Portal / da redação)