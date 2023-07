REDENÇÃO: GRAMADO DA ARENA SERRINHA PASSA POR RESTAURAÇÃO E FICARÁ FECHADO

A Prefeitura Municipal de Redenção, através da Secretaria de Esporte, Turismo e Juventude juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e a Liga Esportiva de Redenção (LER), iniciou esta semana a restauração do gramado do Estádio Municipal Braz Rosa de Carvalho (Arena Serrinha).

Segundo o secretário de Esporte Manoel Reis, esse planejamento de restauração do gramado, já era esperado para ser executado durante o mês de Julho época de recesso das atividades esportivas.

A revitalização do gramado está sendo acompanhada sob a orientação do engenheiro agrônomo Jefferson Ribeiro Santos, da Secretaria Municipal de Agricultura, onde vem mostrando e apresentando todas as informações necessárias durante os reparos para descanso e recuperação da grama.

Vale ressaltar, que o cuidado com o gramado vai fazer com que os times tenham a oportunidade de jogar e tenham melhor qualidade nas partidas, além da preservação de um espaço público da cidade, como destaca o secretário de Esporte Manoel Reis. “É extremamente importante esse cuidado com o patrimônio público, já que o estádio é da cidade e tem que ser tratado com responsabilidade e, para isso, vamos preparar o gramado para poder receber grandes jogos a partir do mês de agosto na abertura do Campeonato Municipal de 2023,”, conclui o secretário. (A Notícia Portal/ Secretaria de Esporte)