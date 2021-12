O Sindicato Rural de Redenção – SRR – está sob nova direção. Ontem (29/11), ocorreu eleição para eleger nova direção do SRR – Biênio 2022/2023. Uma única chapa foi inscrita, formada pelo empresário Márcio Borges de Araújo, no cargo de presidente, Lucas Antônio Neves, como vice-presidente e outros nomes conhecidos no segmento ruralista de Redenção e região.