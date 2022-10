Mais de 4.500 militares reforçarão a segurança no 2º Turno das eleições na região Norte

O Comando Conjunto Norte, iniciou nesta sexta-feira, 28, o deslocamento de 400 militares, que irão reforçar a segurança no segundo turno das Eleições Gerais no próximo domingo, 30, durante a operação Eleições 2022, que reúne 4.600 membros da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.

O principal objetivo da operação é garantir a segurança dos locais de votação, além de dar apoio logístico no transporte de materiais. A primeira leva de militares do Exército Brasileiro já foi deslocada para 10 municípios do nordeste do Pará, entre eles, Augusto Correia, Capanema e Curuçá, além da cidade de São Luís, no Maranhão.

No total, os militares atuarão em 87 municípios do Pará. Em Belém, uma das primeiras ações do Comando Conjunto Norte foi uma reunião com Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) para definir as estratégias do Plano de Segurança para o 2º Turno das Eleições 2022.

O efetivo a ser empregado será o mesmo do 1º turno, totalizando cerca de 4.607 militares, distribuídos da seguinte maneira:

Marinha do Brasil com 504 oficiais, Exército Brasileiro com 3.955 oficiais e Força Aérea Brasileira com 102 oficiais. O apoio logístico contará com oito navios, 25 embarcações, 211 viaturas militares, 258 veículos locados e quatro helicópteros.

Fonte: Fato Regional