ELDORADO DOS CARAJÁS: Sargento da PM morre em confronto com assaltantes de carro-forte

O assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira (3/10). Os bandidos explodiram e roubaram todo o dinheiro que estava sendo transportado no carro-forte, da empresa Prosegur.

Eldorado do Carajás/PA – O terceiro sargento da Polícia Militar, Roberto Cezar Dias Saraiva, de 43 anos, morreu em confronto com assaltantes que atacaram um carro-forte da empresa de transporte de valores Prosegur, na manhã desta segunda-feira (3/10). A ação dos criminosos aconteceu na BR-155, próximo à Vila Sororó, entre Marabá e Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

Os bandidos interceptaram o veículo e, após troca de tiros com os seguranças, explodiram o carro-forte, que ficou completamente destruído, e levaram todo o dinheiro que estava sendo transportado, em valor ainda não informado. Durante a fuga dos criminosos, uma guarnição da 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (25ª CIPM) de Eldorado do Carajás trocou tiros com os bandidos e o sargento acabou sendo atingido na barriga e veio a óbito. A PM confirmou o falecimento do militar no início da tarde.

A Prefeitura de Eldorado do Carajás emitiu nota de pesar, lamentando a morte do policial. (A Notícia Portal / com informações de Native News Carajás).