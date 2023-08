FAX 2023: BAILE DA RAINHA CONSAGRA NOVO REINADO DA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA

Um novo reinado DA Feira Agropecuária de Xinguara se consagrou no Baile da Rainha que ocorreu neste sábado (26). O evento repetiu o sucesso de todas as edições com desfile, apresentação de dança das candidatas e o Show de John Amplificado que agitou a galera.

Apesar da forte chuva que ocorreu em Xinguara, o Tatersal Joel Lobato estava lotado por um público cheio de expectativa para esse evento que dá início a programação da 24ª Feira Agropecuária.

Após as apresentações de dança e desfile com looks especiais do Marcelo Ortale, estilista oficial do rodeio em Barretos, a bancada com oito jurados elegeram Thalia Brasil como Rainha FAX 2023, Ayslla Bandeira como 1ª Princesa e Grazy Araújo como 2ª Princesa. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)