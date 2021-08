Polícia Militar apreende mais de 230 quilos de drogas em carro abandonado

A Polícia Militar realizou, na última quarta-feira (18), a maior apreensão de drogas realizada pelo Comando de Policiamento Regional II (CPR II) este ano. Segundo a corporação, policiais encontraram 80 pacotes de crack e 75 de maconha, totalizando mais de 230 quilos de drogas, dentro de um carro abandonado na rodovia BR-230, em Palestina do Pará, sudeste do estado. Nenhuma prisão foi realizada.

A PM informou que policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) receberam uma denúncia anônima informando que um veículo suspeito estaria parado, às margens da rodovia, próximo ao entroncamento do município de Palestina do Pará.

Os policiais foram até o local e constataram que o carro estava ligado, sem ocupantes. No entanto, dois homens que estavam a cerca de 500 metros do veículo perceberam a chegada da PM e fugiram em direção a uma área de mata. A dupla não foi localizada.

O veículo foi revistado e os policiais encontraram os pacotes de crack e maconha que, juntos, pesavam cerca de 235 quilos. Os entorpecentes e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia, para realização dos procedimentos cabíveis. (O Liberal)