Justiça absolve Valber Milhomem em processo de acusação de boca de urna

O ex-prefeito de Bannach e atual Secretário adjunto de Justiça do Estado, foi acusado pelos seus adversários políticos de estar em uma caminhonete distribuindo santinhos do então candidato a Deputado Federal Cassio Andrade (PSB) no pleito eleitoral do ano de 2018, nas proximidades da escola Maria Izabel em Bannach e estaria supostamente fazendo propaganda eleitoral a menos de 100 metros de local de votação.

Na época o Ministério Público Eleitoral (MPE) recebeu a denúncia e acusou Valber do crime de ‘boca de urna’ Lei ° 9.504/97 ART39, § 5°, ll. Porém durante a instrução do processo a justiça não confirmou que a denúncia era infundada, não existindo provas nem tão pouco testemunhas que confirmassem o que foi denunciado, o que culminou com a manifestação do MPE pedindo a absolvição do ex-prefeito. O Juiz Edivaldo Saldanha Souza julgou improcedente a acusação e determinou o arquivamento do processo no dia 28 de Junho.

O ex-prefeito Valber disse que justiça foi feita. “Meus adversários não se cansam de criar fatos contra a minha pessoa, mas as inverdades sempre caem por terra”, disse Valber