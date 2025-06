Suspeito de tráfico é baleado e preso durante operação da PM em Ladeira Vermelha

Na noite da última sexta-feira (27), a Polícia Militar do Pará, por meio do 123° PPD da Ladeira Vermelha, em São Félix do Xingu, prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e envolvimento em disparos contra guarnições da PM. A ação ocorreu como parte da Operação Saturação, sob o comando do Cel PM Formigosa, do CPR XIII.

Por volta das 22h30, a guarnição recebeu informações de que Ítalo Ciqueira Barbosa, conhecido na região por envolvimento com o tráfico, teria efetuado disparos de arma de fogo contra policiais em ação anterior. Na ocasião, os agentes revidaram e o suspeito conseguiu fugir.

Mais tarde, moradores relataram que Ítalo estaria em uma caminhonete Hilux vermelha. Com base nas informações, a equipe da VTR 3612 localizou o veículo por volta de 00h20 deste sábado (28), nas proximidades da Porteira do Osvaldo. No interior do carro estavam quatro homens: Ítalo, que apresentava um ferimento por arma de fogo na perna esquerda, além de Erlan Thiago, Luciano Bispo Alves e Rafael Moreira Nascimento.

Durante a revista, foi encontrado no porta-luvas do veículo um revólver calibre .38 da marca Taurus, número de série ADL917737, pertencente a Rafael Moreira, que apresentou toda a documentação legal (CR, CRAF e GT).

Ítalo foi encaminhado ao posto de saúde da Ladeira Vermelha para atendimento médico. Em seguida, todas as partes envolvidas foram apresentadas à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu para os procedimentos cabíveis. A ocorrência contou com apoio da guarnição do distrito Sudoeste. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)