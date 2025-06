Ecoturismo em alta: Projeto Moninho atrai atenção internacional para São Félix do Xingu

No coração da Região de Integração do Araguaia Paraense, São Félix do Xingu começa a se destacar no cenário global da pesquisa científica e do ecoturismo graças ao Projeto Moninho. Idealizado há uma década por Gesmone Godoy, em parceria com o Instituto Peixes das Nuvens, sediado em São Pedro da Aldeia (RJ), o projeto já devolveu milhares de exemplares da espécie rara Maratecoara gesmonei ao Rio Xingu um feito que tem chamado atenção da comunidade científica.

Agora, o projeto ganha novo fôlego com o apoio do biólogo e apresentador Richard Rasmussen e da Prefeitura de São Félix do Xingu, por meio das secretarias de Turismo e Meio Ambiente. Juntos, eles impulsionam a criação do centro de pesquisas Rios Sintrópicos, que visa integrar conservação ambiental, produção científica, ecoturismo e geração de renda para a população local.

A proposta é transformar São Félix em um verdadeiro polo de biodiversidade e pesquisa científica, com potencial para atrair visitantes, estudiosos e investimentos ligados à preservação e valorização da fauna amazônica.

Para garantir o avanço do projeto, a equipe buscará as licenças ambientais necessárias junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), além de outros órgãos competentes. A expectativa é que, com apoio governamental, o Projeto Moninho também possa ser financiado com recursos públicos, ampliando seu alcance e impacto. Com esse passo, São Félix do Xingu não apenas protege seu patrimônio natural, mas também se firma como referência mundial em sustentabilidade e inovação ambiental. (Roney Braga A Notícia Portal| Imagens: Instagram/Richard Rasmussen)