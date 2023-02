T: Mulher joga carro contra ex-marido e o mata atropelado

S:Ela avançou sobre ex-marido enquanto ele dirigia uma moto, na madrugada desta segunda-feira (20)

Terminar um relacionamento amoroso nunca é uma coisa agradável. Todo mundo que já passou por isso sabe. E não importa se durou um mês ou 10 anos: os sentimentos de perda, abandono, tristeza, rejeição e solidão parecem ser universais.

Muitas pessoas não conseguem lidar com essa situação e acabam passando dos limites. Um homem, identificado como Alex Mota, 32 anos, morreu vítima de um atropelamento, na madrugada desta segunda-feira (20), na Avenida Dante Martins de Oliveira, em Guarantã do Norte (MT). Segundo o registro policial, ele foi atropelado pela ex-mulher, que estava alcoolizada.

Conforme a ocorrência, por volta das 23h, à vítima seguia pela Avenida Dante Martins de Oliveira em uma motocicleta, quando foi surpreendido pela ex-mulher, que conduzia um Ford Fiesta. A mulher teria jogado o carro para cima do ex.

Ainda segundo o registro, a suspeita bateu na traseira da motocicleta. O homem se desequilibrou e caiu. Em seguida, ela teria jogado o carro novamente em cima do ex-marido e bateu de frente com um poste de energia que caiu.

Alex morreu ainda no local, embaixo do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a vítima que estava embaixo do carro, mas eles apenas constataram a morte do rapaz.

A suspeita foi socorrida em estado de embriaguez e foi levada ao Hospital Municipal de Guaratã do Norte. Familiares relataram que o ex-casal tem dois filhos e ficaram juntos por cinco anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Dol Carajás