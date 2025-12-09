Polícia Civil e Militar prendem suspeito após morte de criança no Distrito de Taboca

Uma tragédia chocou moradores do Distrito Taboca, em São Félix do Xingu, na manhã desta segunda-feira (8). A pequena Raislane Silva Ramos, de apenas 2 anos, foi encontrada morta na pista de motocross do Distrito de Taboca, com indícios de violência sexual, após ser dada como desaparecida por seus pais.

A Polícia Militar informou que a mãe da criança, Raiane Ramos da Conceição, compareceu à Delegacia da Taboca por volta das 8h, acompanhada do pai da menina, Valmir Silva e Silva, de 30 anos, relatando o desaparecimento da filha. O caso mobilizou imediatamente equipes da PMPA e da Polícia Civil, comandadas pelo IPC Samuel e IPC Alessandro, que iniciaram buscas intensas pela região.

Por volta das 10h30, durante as diligências, as guarnições receberam nova informação: a criança havia sido localizada sem vida na pista de motocross da comunidade. A descoberta revoltou moradores e aumentou a comoção na área.

Durante a investigação inicial, populares apontaram um possível envolvido no crime. As equipes das duas corporações seguiram em nova diligência e localizaram o suspeito, identificado como Dheimisson da Silva Celestino, de 19 anos. Ele foi detido e levado para a Delegacia da Taboca.

Devido ao clima de revolta e risco de invasão à unidade policial, o acusado foi rapidamente transferido para São Félix do Xingu em uma operação conjunta da PM e da Polícia Civil. A Polícia informou que todas as medidas legais estão sendo tomadas e o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de São Félix do Xingu. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ PCPA/ Fotos: Divulgação)