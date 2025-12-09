São Felix do Xingu

Polícia Civil e Militar prendem suspeito após morte de criança no Distrito de Taboca

09/12/2025
Devido ao clima de revolta e risco de invasão à unidade policial, o acusado foi rapidamente transferido para São Félix do Xingu em uma operação conjunta da PM e da Polícia Civil.

Uma tragédia chocou moradores do Distrito Taboca, em São Félix do Xingu, na manhã desta segunda-feira (8). A pequena Raislane Silva Ramos, de apenas 2 anos, foi encontrada morta na pista de motocross do Distrito de Taboca, com indícios de violência sexual, após ser dada como desaparecida por seus pais.

As equipes das duas corporações seguiram em nova diligência e localizaram o suspeito, identificado como Dheimisson da Silva Celestino, de 19 anos. Ele foi detido e levado para a Delegacia da Taboca.

A Polícia Militar informou que a mãe da criança, Raiane Ramos da Conceição, compareceu à Delegacia da Taboca por volta das 8h, acompanhada do pai da menina, Valmir Silva e Silva, de 30 anos, relatando o desaparecimento da filha. O caso mobilizou imediatamente equipes da PMPA e da Polícia Civil, comandadas pelo IPC Samuel e IPC Alessandro, que iniciaram buscas intensas pela região.

A Polícia informou que todas as medidas legais estão sendo tomadas e o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de São Félix do Xingu.
Por volta das 10h30, durante as diligências, as guarnições receberam nova informação: a criança havia sido localizada sem vida na pista de motocross da comunidade. A descoberta revoltou moradores e aumentou a comoção na área.

Durante a investigação inicial, populares apontaram um possível envolvido no crime. As equipes das duas corporações seguiram em nova diligência e localizaram o suspeito, identificado como Dheimisson da Silva Celestino, de 19 anos. Ele foi detido e levado para a Delegacia da Taboca.

Devido ao clima de revolta e risco de invasão à unidade policial, o acusado foi rapidamente transferido para São Félix do Xingu em uma operação conjunta da PM e da Polícia Civil. A Polícia informou que todas as medidas legais estão sendo tomadas e o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de São Félix do Xingu. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ PCPA/ Fotos: Divulgação)

09/12/2025

