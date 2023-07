Mulher é presa por consentir estupro da própria filha em Novo Repartimento

Uma mulher foi presa acusada de consentir o estupro da própria filha em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Ela foi presa na manhã desta terça-feira (11) por uma equipe da Polícia Civil da Delegacia do município.

Segundo a PC, os agentes receberam a denúncia a respeito de uma ocorrência de estupro de vulnerável no município. De acordo com o relatado, a mãe da vítima sabia dos abusos e era omissa.

Com base nisso, foram realizadas diligências e a suspeita teve a prisão decretada por omissão imprópria e a equipe deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva por volta das 07h30.

Ela foi conduzida à unidade policial e se encontra à disposição do Poder Judiciário.( A Notícia Portal/ Native News Carajás)