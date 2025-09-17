Presbítero João Paulo compartilha sua trajetória de fé e ministério

O presbítero João Paulo tem se destacado por seu compromisso com o Evangelho e pela dedicação em servir à igreja em diferentes frentes. Recentemente, ele foi o pregador da tarde na festividade da Congregação Peniel, em Vicinal Acioli no município de São Félix do Xingu, pertencente à Assembleia de Deus Nação Madureira. O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto, com o tema “Prepara-te, ó Igreja” (Amós 4:12), reunindo irmãos e visitantes em momentos de louvor e edificação espiritual.

Para João Paulo, a oportunidade de pregar neste encontro foi um marco em sua caminhada. “Pra mim foi uma grande honra poder compartilhar a Palavra de Deus. A mensagem que estava queimando no meu coração foi Amós 4:12, que é uma palavra de juízo e alerta para Israel, um chamado para que o povo se voltasse novamente ao Senhor. Hoje, entendo que essa mesma mensagem também serve de alerta para a Igreja: precisamos nos preparar para estar diante do nosso Deus”, destacou. O momento mais especial, segundo ele, foi quando percebeu a igreja recebendo a ministração com alegria e edificação.

Uma vida transformada pela fé: A história de João Paulo é marcada pela graça de Deus desde sua infância. Ele nasceu em um lar católico, mas jamais chegou a se batizar nessa tradição. Curiosamente, até o seu nome foi transformado em um sinal do propósito divino: antes chamado Cleidison, teve o registro alterado para João Paulo — referência a dois grandes apóstolos do Novo Testamento. “Vejo nisso o cuidado de Deus, preparando minha vida desde cedo”, relembra.

Antes da conversão, João Paulo viveu momentos de intensa busca pessoal, sendo jogador de futebol e envolvido em prazeres do mundo. No entanto, há oito anos decidiu entregar sua vida totalmente a Cristo. Desde então, tem dedicado sua trajetória a anunciar o Evangelho e servir à igreja com humildade e compromisso.

O chamado ministerial surgiu inicialmente na música. João Paulo se via como um levita, mas Deus o conduziu para os púlpitos. “Uma missionária foi usada por Deus para me dizer três vezes que as portas do louvor estavam se fechando e que Ele estava abrindo as portas da Palavra para mim. A partir dali, comecei a estudar a Bíblia e o Espírito Santo foi me direcionando”, contou.

Serviço, desafios e visão de futuro: Atualmente presbítero, João Paulo encara essa função como um grande privilégio. Para ele, ser presbítero não é estar acima, mas se manter como servo. “Continuo o mesmo, servindo onde for necessário: na portaria, recolhendo ofertas, pregando a Palavra ou até mesmo servindo um copo de água. É assim que me dedico à obra de Deus”, ressaltou.

Entre os desafios, ele cita a renúncia ao futebol, que fazia parte da sua vida. “Eu disse para Deus que não queria mais perder tempo, mas dedicar minha vida à obra e à minha família. Pela fé, venci essa fase e sigo firme no chamado”, afirmou.

Sua visão é clara: a pregação e o ensino bíblico são o sustento da igreja e fundamentais para esta geração. “A Palavra é o alimento que mantém a igreja de pé. Sem ela estaríamos perdidos. É através da Palavra que vidas são salvas, curadas, batizadas e preparadas para morar no céu”, declarou.

Quando pensa no futuro, João Paulo não fala em conquistas pessoais, mas em desaparecer para que Cristo apareça. “Quero me desfazer do meu eu, me diminuir para que o Senhor cresça. Minha família entende esse chamado: minha esposa Rosângela e minha filha Wellen Carvalho têm sido minhas parceiras nessa missão”, concluiu. (A Notícia Portal com informações de Karlos Aires da Mix Gospel/ Foto: Divulgação)