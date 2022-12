REDENÇÃO: Polícia recupera carro com registro de roubo/furto

Na última terça-feira, (6) de novembro, uma equipe da Polícia Militar de Redenção, no sul do Pará, apreendeu um veículo modelo CELTA cor branco, placa JGL 8183 com registro de furto/roubo durante abordagem de rotina.

A guarnição realizava rondas quando avistou o carro sendo conduzido por uma mulher. Após abordagem, os agentes constataram através do Sistema de Consulta Veicular, que o carro era produto de roubo/furto.

A condutora informou que o veículo havia sido comprado por seu marido a cerca de 5 meses atrás. Ela e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção para as medidas legais.

Fonte: Blog do Luiz Pereira.