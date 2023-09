REDENÇÃO: COMEÇARAM A REFORMA E READEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Inaugurado na primeira gestão municipal, hoje com quase 40 anos de existência, o Terminal Rodoviário de Redenção nunca passou por reforma, apenas foram realizados serviços paliativos. O local agora será reformado e readequado para atender as atuais demandas do transporte de passageiros.

“A obra será realizada com recursos federais por meio de emenda do senador Jader Barbalho. Serão feitas melhorias, como por exemplo, piso novo e reformas dos banheiros”, citou o Prefeito Marcelo Borges.

Uma das principais readequações será a demolição da área de embarque e desembarque. A estrutura agora será metálica e mais alta para receber ônibus panorâmicos que possuem dois andares.

Segundo o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Wilker Muniz, essa será a primeira etapa, mas o projeto é para melhorar toda a área que compreende o Terminal Rodoviário. (A Notícia Portal/ Ascom/Prefeitura de Redenção)