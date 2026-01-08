Execução a tiros é registrada durante a noite em Ourilândia do Norte

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (7), no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. O crime ocorreu por volta das 21h30, na Rua Bahia, no setor Cooperlândia, nas proximidades do Posto Xingu, em frente a um lava-jato.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 36º Batalhão, vinculada ao CPR XIII de São Félix do Xingu, realizava a Operação Saturação quando foi acionada pelo NIOP sobre um possível homicídio no local. Ao chegar, os policiais confirmaram a ocorrência e encontraram a vítima caída ao chão, com diversas marcas de disparos de arma de fogo.

A vítima foi identificada como Maurício Maniere Rodrigues Costa, nascido em 17 de julho de 1997, natural de Governador Nunes Freire, no Maranhão.

O local do crime foi imediatamente isolado e preservado pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e a funerária para os procedimentos legais. Imagens coletadas pela equipe policial mostram o momento em que uma caminhonete Volkswagen Amarok branca chega ao local; dois indivíduos descem do veículo, efetuam vários disparos contra a vítima e, em seguida, fogem em rumo desconhecido.

Após a remoção do corpo, a guarnição realizou rondas pela região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e prender os autores do crime. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)