Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por roubo majorado em Xinguara

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na manhã deste domingo (04), um mandado de prisão preventiva contra Jakson Fernando Almeida Viana, investigado por roubo majorado. A ação ocorreu por volta das 11h, na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no centro de Xinguara, sudeste do Pará.

O mandado, expedido pela Vara Única de Anapu no Pará. Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, a equipe policial localizou o acusado em sua residência e, utilizando uma abordagem estratégica, efetuou a condução até a unidade policial, onde foi dada voz de prisão e realizados os procedimentos de praxe.

O crime de roubo majorado, pelo qual Jakson responde, é considerado grave e prevê pena aumentada quando praticado com uso de arma, por mais de uma pessoa ou com restrição de liberdade da vítima.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança pública e o combate à criminalidade na região, destacando a importância da cooperação da população por meio de denúncias anônimas. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Ascom Polícia Civil)