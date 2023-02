XINGUARA-PA: Motociclista morre após perder o controle e bater no meio fio

Um jovem identificado como; Welder Jones Soares Pereira, morreu na madrugada desta segunda-feira (20), depois de sofrer um acidente de moto na Avenida “B” no Jardim América em Xinguara, no sul do Pará.

De acordo com a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, ele trafegava em uma motocicleta Honda BIZ 125, cor preta, quando acabou perdendo o controle da direção e bateu no meio fio. O impacto fez a vítima ser arremessada para frente e cair na pista. Ele teve fraturas pelo corpo morrendo antes da chegada dos socorristas do SAMU.

A Policia Civil esteve no local fazendo os primeiros levantamentos, para instaurar inquérito para apurar o caso.

Fonte: Blog do Luiz Pereira