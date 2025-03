1º WORKSHOP: Aplicação de Defensivos Agrícolas via Drones

A Prefeitura de São Félix do Xingu está promovendo o 1º Workshop sobre Aplicação de Defensivos Agrícolas via Drones, que acontecerá nos dias 28 e 29 de março de 2025. O evento será direcionado a produtores rurais, técnicos agrícolas e profissionais do setor, com o objetivo de apresentar e discutir inovações tecnológicas aplicadas à agricultura.

O workshop abordará temas essenciais, como a legislação vigente para o uso de drones no campo, as novas tecnologias disponíveis no mercado e as melhores práticas para a utilização segura e eficiente desses equipamentos na aplicação de defensivos agrícolas. Além das palestras ministradas por especialistas renomados, os participantes terão a oportunidade de acompanhar demonstrações práticas de como os drones estão sendo utilizados na pulverização de lavouras, uma técnica que promete aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental.

Com o avanço das tecnologias no setor agrícola, os drones têm se mostrado uma ferramenta inovadora, capaz de otimizar o processo de aplicação de defensivos, tornando-o mais preciso e eficaz. O uso desses dispositivos no campo tem se tornado cada vez mais popular devido à sua capacidade de atingir áreas de difícil acesso e minimizar o desperdício de produtos químicos.

Para os produtores rurais de São Félix do Xingu e região, este workshop representa uma excelente oportunidade de se atualizar sobre as últimas tendências tecnológicas, garantindo maior eficiência nas suas lavouras e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura local.

A Prefeitura de São Félix do Xingu, com este evento, reforça seu compromisso com o desenvolvimento do setor agrícola, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis para o campo. (Roney Braga/ A Notícia Portal)