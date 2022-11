Suspeito de cometer vários estupros no interior do Pará é preso pela polícia

A Polícia Civil prendeu em Parauapebas, sudeste do Pará, um homem suspeito de cometer estupros na cidade. Segundo as investigações, pelo menos três vítimas foram estupradas.

Thiago Silva de Jesus foi preso pela polícia dentro de um estabelecimento comercial. Ele cometia os crimes na área do complexo VS 10, loteamento distante cerca de 15 quilômetros do centro de Parauapebas.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça, após a investigação apontar Thiago como o autor de pelo menos três estupros.

Depois de ser ouvido na delegacia da cidade, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Fonte: G1 Pará