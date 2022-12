Polícia Militar do Pará prende um dos mais procurados assaltantes do Brasil

A Polícia Militar do Pará prendeu na tarde deste domingo (18) Elinelson Alexandre Ferreira, conhecido como “Pinga”, um dos mais procurados assaltantes a banco e carro-forte do Brasil. Elinelson foi localizado no município de Moju, no nordeste paraense. Ele é suspeito de participar de um crime na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo, em 2021.

O governador Helder Barbalho, por meio de suas redes sociais, anunciou a prisão.

“A Polícia Militar do Pará acaba de prender, em Moju, Elinelson Ferreira, vulgo ‘Pinga’, um dos maiores assaltantes a banco e carro-forte do país. Ele teria participado do roubo em Araçatuba (SP), em 2021, que resultou na explosão de três bancos, e já estava sendo procurado há anos.

O suspeito está sendo conduzido para a Divisão de Repressão ao Crime Organizado”, informou Helder Barbalho.

“A troca de informações entre a Polícia Militar do Pará e outros órgãos de inteligência da PM do Distrito Federal e da Polícia Federal de São Paulo culminou na prisão do ‘Pinga’. Ele tem envolvimento em vários assaltos a bancos. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão da Justiça de São Paulo”, disse o comandante-geral da PM do Pará, coronel Dilson Júnior.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, acrescentou que Elinelson Ferreira tem passagem pelo sistema prisional.

O foragido da justiça paulista foi abordado na cidade de Moju por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV/CPE), Grupamento Tático Operacional (GTO/CPR IX) e Batalhão de Operações Especiais (Bope/CME), que já tinham informações, desde a última sexta-feira (16), de um possível deslocamento de Elinelson entre os municípios de Belém e Jacundá, na região Sudeste. Ainda de acordo com a Polícia Civil do Pará, o acusado apresentou documentação falsa, e na hora da prisão estava acompanhado de um casal.

O suspeito foi conduzido para a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em Belém, e posteriormente será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça. O casal também foi levado à Divisão de Repressão.

Êxito – “A DRCO tem realizado um trabalho de mapeamento dessas associações criminosas, e conseguido evitar assaltos aos bancos e carros-forte. A maior prova disso é que ficamos mais de um ano sem a ocorrência dessa modalidade em todo o Pará”, disse Evandro Araújo, diretor de Polícia Especializada (DPE).

O Pará registra redução histórica em relação aos crimes de roubo nas modalidades conhecidas como “vapor” ou “novo cangaço”, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Nos últimos anos, a redução chegou a quase 90%, inclusive sem registrar nenhum crime por 1 ano e 7 meses.

Fonte: Agência Pará