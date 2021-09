PARÁ: Alta demanda pelo CNH Pai D’Égua congestiona o site do Detran

No primeiro dia de inscrições ao público para o programa CNH Pai D’Égua, o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) acabou congestionando e ficando fora do ar por boa parte da manhã desta terça-feira (21). Diante dessa situação, muitos usuários foram às redes sociais reclamar do problema, já que outros serviços disponibilizados pela página oficial do órgão também ficaram comprometidos. O portal do Detran só voltou a funcionar à tarde.

Em nota, o órgão se pronunciou sobre o problema e informou que somente por volta das 16h30 foi possível restabelecer a comunicação pela página do Detran e que a instabilidade foi causada pelo grande volume de acessos de internautas em busca das inscrições para o programa CNH Pai D’Égua. Ainda segundo o Detran, até o fim da tarde haviam sido registradas 2.270 inscrições.

Mesmo após a retomada do acesso ao site, a área de atendimento ao público para o CNH Pai D’Égua ainda se manteve congestionada, com registros de lentidão. Já os demais serviços online foram normalizados no começo da tarde, sem prejuízo para as demandas dos usuários.

O programa social CNH Pai D’Égua visa formar, qualificar e habilitar gratuitamente jovens de baixa renda como condutores de veículos automotores. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (21), exclusivamente pelo site do Detran, no link ‘CNH Pai D’Égua’, e seguem até o dia 30 deste mês. A relação final dos selecionados será divulgada pelo órgão em 4 de outubro.

Cinco mil vagas foram disponibilizadas para atender interessados em todo o Estado, sendo três mil reservadas para a “CNH Metropolitana” (que contempla os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará) e duas mil para a “CNH Interior” (destinadas aos demais municípios).

As categorias disponibilizadas aos candidatos são: primeira CNH categoria A ou B; adição das categorias A ou B; e mudança para categoria D, sendo que a quantidade de inscrições, por modalidade, é de 50% para a obtenção da primeira CNH; 25% para adição das categorias A ou B; e 25% para mudança para de categoria B para D. (O Liberal)