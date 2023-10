Redenção: CIME apreende motocicleta com restrição de furto

Uma Equipe da 2º Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) Polícia Militar do 7º BPM, apreendeu nesta quarta-feira (18), uma motocicleta com restrição furto na cidade de Redenção, no sul do Pará.

Os policiais foram acionados para averiguar uma motocicleta com registro de furto, que estava estacionada em frente um Supermercado na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Capuava.

Diante da informação, os agentes foram averiguar a denúncia. No local foi encontrado uma moto Honda BIZ cor preta e seu condutor. Após realizar consulta via aplicativo foi constatado o registro de furto.

A moto foi apreendida e encaminhada junto com o condutor até à Delegacia de Polícia de Redenção, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)