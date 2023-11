Jovem de Xinguara foi morto em Marabá.

Na última quarta-feira, 15 de novembro, um homem identificado como Gabriel Santos de Souza, de 23 anos, foi vítima de execução a tiros na cidade de Marabá, localizada no sudeste do Pará. Segundo informações da polícia, o jovem foi alvejado por aproximadamente 10 disparos realizados por dois homens que estavam a bordo de um veículo Fiat Toro preto.

Gabriel Santos já era conhecido pelas autoridades locais devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo saído recentemente do sistema prisional. As circunstâncias que levaram ao ataque ainda estão sob investigação, mas as autoridades suspeitam que o crime esteja relacionado às atividades criminosas do jovem.

O corpo de Gabriel Santos foi trasladado para Xinguara, onde seus familiares e amigos prestaram as últimas homenagens durante o velório. O sepultamento está marcado para ocorrer no Cemitério Municipal da cidade. As autoridades continuam investigando o caso para identificar e capturar os responsáveis pela execução. (A Notícia Portal com Blog do Luiz Pereira)