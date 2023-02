JACUNDÁ-PA: Homem é assassinado durante culto em igreja

Um crime de homicídio abalou os moradores da cidade de Jacundá, na região sudeste do Pará, na noite desse domingo (26). Edinailto dos Reis Souza foi assassinado a tiros de arma de fogo enquanto acompanhava um culto em uma igreja do Evangelho Quadrangular. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação e autoria do crime.

Por volta de 19h30, minutos depois de o culto ter iniciado, um homem estacionou uma motocicleta em frente à igreja evangélica, situada à Rua Pitinga, no Bairro Alto Paraíso, e o passageiro desceu com arma em punho, indo ao encontro de Edinailto, que estava ao lado da esposa.

O criminoso atirou aos menos quatro vezes contra a vítima, que ainda tentou escapar, mas caiu próximo ao púlpito do templo e morreu no local. Os dois homens fugiram em seguida.

Policiais militares e uma equipe de investigadores da Delegacia de Jacundá compareceram na cena do crime para iniciar os trabalhos investigativos. Eles apuraram que antes de entrar na igreja, Edinailto havia passado em um bar. Os investigadores encontraram três cápsulas de projéteis 380, provavelmente da arma utilizada para assassinar a vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Marabá, para ser necropsiado.

Fonte: Correio Carajás